Продления «кредитной амнистии» не будет - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Публикации в ряде СМИ о том, что в Казахстане планируется продлить «кредитную амнистию» для граждан, основаны на неправильном толковании журналистами проекта постановления Правительства РК на портале «Открытые данные» и не соответствуют действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве напомнили, что во исполнение Указа Главы государства от 26 июня 2019 года «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» было принято постановление Правительства РК от 15 июля 2019 года «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан»

Постановлением были обозначены сроки списания не позднее 13 декабря 2019 года.

Снижение долговой нагрузки граждан РК производилось в три этапа. На первом этапе списание осуществлено в сентябре 2019 года 507,4 тыс. гражданам на общую сумму 105,2 млрд тенге. На втором этапе в декабре 2019 года – 46,9 тыс. гражданам на общую сумму 9,8 млрд тенге.

В целях осуществления полного охвата лиц, подпадавших под действие Указа, Министерством осуществлено третье списание в апреле 2020 года – 23,4 тыс. гражданам на общую сумму 5,5 млрд тенге.

В связи с этим, Минтруда разработало проект постановления Правительства РК «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», предусматривающий корректировку срока списания, с учетом фактически проведенной работы в I квартале 2020 года.

«На сегодняшний день все работы по списанию задолженности завершены, и их возобновление не предполагается», - подчеркнули в министерстве.