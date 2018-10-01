Продление Дорожной карты бизнеса позволит молодым открыть свое дело - эксперт из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - И.о руководителя молодежного ресурсного центра Северо-Казахстанской области Роксана Орынбасарова воодушевлена инициативой Президента РК объявить 2019-й год Годом молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она уверена, что эта инициатива Послания Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» в который раз свидетельствует о заботе Главы государства.

«Для нас это еще одно доказательство того, что мы являемся опорой и поддержкой нашего Елбасы. Наш Президент рассчитывает на нас - строителей будущего Казахстана, и мы с уверенность можем сказать, что оправдаем это доверие», - сказала Р. Орынбасарова.

По ее мнению, вопросы качества образования всегда должны стоять на первом месте, поскольку невозможно достичь благополучия и высокого качества жизни без профессионализма и трудолюбия.

«Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева ежегодно выпускает настоящих профессионалов своего дела. В очередной раз в республиканском рейтинге наш вуз занял достойное первое место по трудоустройству и средней заработной плате выпускников. Из 13 программ 11 заняли призовые места. Начинается строительство новых общежитий, 12-этажного учебного корпуса. Открыты 2 новых факультета, 23 новые специальности, еще 20 будут открыты до конца учебного года», - отметила Р. Орынбасарова.

Она добавила, что продление Дорожной карты бизнеса до 2025 года дает шанс молодым людям открыть свое дело.

«Отрадно, что Президент поддерживает молодых специалистов. Не секрет, что без опыта работы и стажа выпускник получает маленькую заработную плату. Увеличение минимальной заработной платы в 1,5 раза позволит нам, молодым, улучшить качество жизни, даст финансовую стабильность. Доступная ипотека позволит нам приобрести собственное жилье», - уверена Р. Орынбасарова.

В следующем году в регионе запланировано по линии молодежи множество разноформатных мероприятий. Р. Орынбасарова говорит, что каждое из них можно будет назвать особенным.

«В 2019-м году исполняется 60 лет молодежным трудовым отрядам, старт которым был дан именно в Северо-Казахстанской области. В планах - реализовать проект по поддержке молодых специалистов, приехавших к нам по программе переселения из южных регионов страны», - рассказала Р. Орынбасарова.

Она добавила, что «слова Президента о трудолюбии должны стать жизненным напутствием для каждого молодого человека».