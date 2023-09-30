Продлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан

Министерство сельского хозяйства РК опубликовало информацию о разрешенном транзите пшеницы и его импорте через лицензированные элеваторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

На основании решения МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 августа 2023 года приказом Министра сельского хозяйства РК от 25 сентября 2023 года № 337 «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортами»:

- продлен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы (ТН ВЭД: 100119; 100199) на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС с 11 октября 2023 года;

- установлен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы (ТН ВЭД: 100119; 100199) на территорию Казахстана железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением ввоза пшеницы в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

Таким образом, любые потребители пшеницы могут импортировать ее через лицензированные элеваторы.

Также отмечаем, что введенные ограничения не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом.

Список лицензированных элеваторов формируется согласно данным сайта https://p-grain-receipt.qoldau.kz/ru/gr-info/granaries.