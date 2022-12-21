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Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы

21 Декабря 2022, 12:21
Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На один месяц продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы. Об этом сообщила пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда города Астаны, передает МИА «Казинформ».

«20 декабря 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил на один месяц меру пресечения в виде охранного ордера в отношении подозреваемого А. Мухамедиулы», - говорится в публикации пресс-службы суда.

18 ноября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны уже продлял срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на один месяц.

28 мая 2022 года в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей.

Тогда сообщалось, что антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».


Фото из открытых источников

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