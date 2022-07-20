20 Июля 2022 19:47

Продлен срок приема заявлений абитуриентов на конкурс образовательных грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом многочисленных просьб и обращений абитуриентов, срок приема заявлений на конкурс образовательных грантов продлен на 2 дня, до 22 июля 2022 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК, передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в приемные комиссии вузов подали заявления более 80 тыс. абитуриентов из 103 тыс., преодолевших пороговый уровень. Для сравнения, в прошлом 2021 году пороговый уровень преодолели 88 тыс. абитуриентов, однако в конкурсе грантов приняло участие всего 77 тыс. человек. С учетом этого показателя планируется в нынешнем году принять 92 тыс. заявлений.

Для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта и подачи документов абитуриентам необходимо иметь удостоверение личности, сертификат ЕНТ, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО) и другие подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям. Медицинская справка необходима только непосредственно при зачислении в вуз, которое начнется в августе.







