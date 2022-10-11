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Продлен беспошлинный ввоз товаров личного пользования на территории ЕАЭС

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Октября 2022, 20:58
Продлен беспошлинный ввоз товаров личного пользования на территории ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продлено действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 года № 151 действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», продлено до 1 апреля 2023 года.

Данным решением установлено, что до 1 апреля 2023 года порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования стоимостью, не превышающей сумму эквивалентную 1 тыс. евро, и весом, не превышающим 31 кг:

- доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

- ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 года № 151 вступает в силу с 10 октября 2022 года (опубликовано на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 30 сентября 2022 года).

В указанный период товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, в пределах 1 тыс. евро и 31 кг не подлежат обложению таможенными платежами.


Фото: xabardor.uz

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