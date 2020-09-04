Продемонстрировавших непристойные слайды во время онлайн-урока разыскивает столичная полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские разыскивают лиц, продемонстрировавших порнослайды во время урока. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 сентября в 16 часов 05 минут во время урока математики на платформе «ZOOM» учащимся 5 класса одной из школ вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав тем самым урок математики. В режиме онлайн-урока присутствовали 14 учеников», - отмечает пресс-служба.

Департаментом полиции г. Нур-Султана по факту возбуждено уголовное дело по ст.311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов). Виновные будут привлечены к ответственности. Проводится проверка.