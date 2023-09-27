Продажу виз кандасам прокомментировали в консульстве Казахстана в Китае

Консул паспортно-визовой службы МИД РК в Китае Абдулла Беркинбаев прокомментировал распространившуюся в Сети информацию о продаже виз кандасам и о том, что дипломаты в Урумчи препятствуют кандасам в получении виз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Казахский народ никогда не был равнодушен к кандасам, которые в связи с разными историческими процессами и по другим причинам вынуждены жить вдали от родины. В последнее время в Сети часто распространяется ложная информация о том, что кандасам продают казахстанскую визу. По сведениям, кандасы, то есть граждане Казахстана и Китая, проживающие в Синьцзяне, обвиняют сотрудников паспортно-визовой службы Министерства иностранных дел РК в коррупции и бездействии, - сообщил Абдулла Беркинбаев.

Как заявили в ведомстве, те, кто распространяет эту недостоверную информацию в Сети, не понимают, насколько сложная ситуация сложилась.

- В первую очередь, следует отметить, что паспортно-визовая служба Министерства иностранных дел РК не является дипломатической организацией, сотрудники этой службы не защищены международными правовыми нормами как дипломаты. Согласно договоренности между двумя странами, визовой службой является паспортный пункт при АО «Казахстан темир жолы». На сегодняшний день 3 сотрудника, которых на долгий срок отправили из Министерства иностранных дел, трудятся днем и ночью, чтобы ответить на все запросы кандасов. Из 1,5 млн кандасов, проживающих в Синьцзяне, 30% изъявили желание получить казахстанскую визу. В среднем это 300 тысяч человек. То есть, поступает много обращений, - добавил спикер

В соответствии с правилами выдачи визы кандасы сдают документы в этом паспортном пункте. Однако необходимо учитывать факторы, влияющие на рабочий график.

- В соответствии со строгими требованиями к информационным технологиям, в Китае программа визовой поддержки и печати виз может не работать как минимум 2-3 дня в месяц. Также в целях обеспечения качества обслуживания каждую среду консульские учреждения Казахстана по всему миру не осуществляют прием документов на визу. Это требование законодательства. В связи с вышеперечисленным, паспортная служба каждый день в порядке очереди принимает 150 паспортов. Помимо этого, кандасы, у которых есть миграционное приглашение и получившие официальное разрешение на переезд из Китая, обслуживаются вне очереди. Поэтому информация о том, что дипломаты в Урумчи препятствуют кандасам в получении виз, не соответствует действительности, - отметили в паспортно-визовой службе МИДа РК.

С начала года дипломаты помогли 500 кандасам переехать на историческую родину. При предоставлении документа о том, что близкий родственник кандаса в Казахстане умер или находится в тяжелом состоянии, кандасов принимают вне очереди.

- Подытоживая вышесказанное, в неделю паспортная служба рассматривает 750-800 паспортов. 200 дней в год дипломаты рассматривают заявления о выдаче виз, значит, в год можем выдавать 160 тысяч паспортов. Таким образом, мы не можем в полной мере удовлетворить просьбы кандасов и выдавать им визы, - добавил он.

Как выяснилось, причина усугубления данной ситуации – информация, распространенная в социальной сети WeChat. В заявлении говорится о продаже мест в очереди для получения визы. Тем временем выяснилось, что данное сообщение никак не относится к заявлениям официальных органов.

- Что касается сообщения в WeChat о продаже мест в очереди для получения визы, данное заявление подготовили активисты в Урумчи, и оно не имеет никакого отношения к визовой службе. Рассмотрение заявок без очереди может нарушить порядок и привести к приостановлению работы визовой службы. Если сразу 10 тысяч кандасов придут с заявлениями в один день, мы не сможем обеспечить безопасность. В этой связи Министерство иностранных дел РК намерено следить за системой электронной очереди. Мы выражаем надежду на прекращение беспричинной клеветы и верим, что кандасы в порядке очереди смогут приехать на историческую родину, - добавили в паспортно-визовой службе МИДа РК в Урумчи.

Там напомнили, что кандасы без визы могут приехать в Казахстан на 14 дней. После вступления в силу соглашения между двумя странами они могут находиться в стране до 30 дней.