26 Мая 2022 01:28

Продажу Казахстану предназначенных для России поездов «Сапсан» опровергли в КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан не получал никаких предложений о покупке 9 из 13 скоростных поездов «Сапсан» производства концерна Siemens, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось в ряде СМИ , 13 составов третьего поколения, относящиеся к семейству Siemens Velaro, производились по контракту с Россией. Из них были отгружены только четыре. Остальные составы, из-за ухода Siemens с российского рынка, было решено достроить для потенциального покупателя, который, приобретая девять оставшихся составов, получит огромную скидку. Теперь предназначенные для России поезда планируется перепродать Казахстану или Украине.

«Никаких предложений от производителя не поступало и, конечно же, не обсуждалось. Да, на сайте Deutsche Welle (DW) была новость про перспективы поездов Siemens. Однако Казахстан упоминается только как возможный заказчик. Не более. И озвучивает это мнение не официальное уполномоченное лицо концерна, а эксперт отрасли», - сообщил МИА «Казинформ» директор департамента по работе со СМИ АО «НК «Казахстан темир жолы» Кайсар Жумабайулы.

Также он предоставил фрагмент материала с мнением эксперта - Марии Ленен, возглавляющей гамбургскую консалтинговую компанию SCI Verkehr, которая специализируется на железнодорожном транспорте. Она считает, что вполне реальным кандидатом является Казахстан.

«Там и нужные деньги у государства есть, и соответствующие расстояния для высокоскоростного движения имеются», - процитировал зарубежного эксперта К. Жумабайулы.

Вместе с тем, реалистичной опцией Мария Ленен назвала использование этих поездов в Украине. Они могли бы стать частью плана восстановления страны, который политики уже сейчас обсуждают.