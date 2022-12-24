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    11:28, 24 Декабрь 2022 | GMT +6

    Продажу индийского препарата приостановили в аптеках Узбекистана из-за сообщений о гибели детей

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появилось сообщение о том, что за 2 месяца в Самаркандской области у 21 ребёнка, принимавшего таблетки и сироп «Док-1 Макс» (Индия), были осложнения, 15 детей скончалось. Начато расследование того, связано ли это с приёмом препарата. Его продажа приостановлена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на gazeta.uz.

    В социальных сетях появилась копия письма директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра М. Азизова начальнику Управления здравоохранения области Давронбеку Жуманиёзову, в котором говорится об осложнениях и смерти пациентов, принимавших таблетки и сироп «Док-1 Макс».

    В письме от 15 декабря он пишет, что в последние месяцы среди жителей области, особенно детей, распространены респираторные вирусные инфекции, и врачи первичного звена здравоохранения «очень много» выписывают препарат «Док-1 Макс».

    «После применения препарата «Док-1 Макс» в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях. У детей проявляются в основном признаки повреждения и недостаточности почек», — отмечается в письме.

    В нём говорится, что за последние два месяца с жалобами на осложнения поступил 21 пациент. У них в основном наблюдалась анурия — отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь. «У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти», — говорится в письме.

    Подлинность письма подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.

    22 декабря Минздрав РУ со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов.

    В группу вошли опытные специалисты агентства и Государственного центра экспертизы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники.

    Начата экспертиза таблеток и сиропа со вкусом лимона и мёда «Док-1 Макс» производства индийской компании Marion Biotech, приобретённых в аптеках Самарканда. Результаты экспертизы будут объявлены.

    С 22 декабря продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена.


    Фото: quramax.uz


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