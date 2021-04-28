Продажу электронных паспортов о прохождении вакцинации расследуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья города Алматы прокомментировали информацию о продаже электронных паспортов о прохождении вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении сообщили, что такое деяние носит уголовный характер и будет преследоваться по закону. С момента публикации по данному факту начато специальное служебное расследование.

«На данный момент факт выдачи электронного паспорта о прохождении вакцинации не подтвердился. В то же время начата полная сверка информационных систем и баз данных всех медицинских организации и РЦЭЗ. Итоги расследования, в случае подтверждения данной информации, будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законом РК», - уточнили в управлении.

В то же время УОЗ проводит профилактические мероприятия с сотрудниками, имеющих доступ к информационным системам по вопросам вакцинации.

«О ходе служебного расследования будет доложено по мере получения информации», - добавили в управлении.