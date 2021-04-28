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    11:57, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Продажу электронных паспортов о прохождении вакцинации расследуют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья города Алматы прокомментировали информацию о продаже электронных паспортов о прохождении вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении сообщили, что такое деяние носит уголовный характер и будет преследоваться по закону. С момента публикации по данному факту начато специальное служебное расследование.

    «На данный момент факт выдачи электронного паспорта о прохождении вакцинации не подтвердился. В то же время начата полная сверка информационных систем и баз данных всех медицинских организации и РЦЭЗ. Итоги расследования, в случае подтверждения данной информации, будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законом РК», - уточнили в управлении.

    В то же время УОЗ проводит профилактические мероприятия с сотрудниками, имеющих доступ к информационным системам по вопросам вакцинации.

    «О ходе служебного расследования будет доложено по мере получения информации», - добавили в управлении.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Борьба с преступностью Главная Алматы
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