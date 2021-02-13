Продажу автовокзала в Петропавловске прокомментировал Кумар Аксакалов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что в этом году сумму субсидий на автобусные перевозки увеличили в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече с населением главе региона задали вопрос о нелегальных перевозках и продаже автовокзала в Петропавловске.

«Нелегальные перевозчики – давняя проблема. Мы постоянно мониторим. С учетом того, что произошли изменения, связанные с пандемией, будем усиливать эту работу. Видел статью о том, что автовокзал выставлен на продажу. В этом году мы в два раза увеличили сумму субсидий автобусных перевозок внутри области. В прошлом году выделяли 200 млн тенге, в этом – 400 млн тенге. Это делается для того, чтобы компенсировать затраты на внутриобластное сообщение. Думаю, это поможет автоперевозчикам. В эти выходные весь транспорт будет работать», - сказал К.Аксакалов.

Напомним, здание автовокзала в Петропавловске выставили на продажу из-за миллионных убытков, связанных с приостановлением автобусного сообщения из-за коронавируса.

С 13 февраля в регионе ослабляют ограничительные меры.