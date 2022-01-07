Продажу алкоголя запретили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области введён запрет на продажу алкогольной продукции. Соответствующее распоряжение опубликовано за подписью коменданта Костанайской области Кайрата Дюсембекова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения режима ЧП, в соответствии с п.2 ст.1 Закона РК от 8 февраля 2003 года №137 «О чрезвычайном положении», а также с п.п.7 п.4 Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения в Костанайской области» от 5 января 2022 года №743 запретить на территории Костанайской области реализацию алкогольной продукции во всех торговых точках и развлекательных заведения с 7.00 6 января до 00.00 часов 19 января 2022 года», - говорится в документе.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на акимов городов и районов Костанайской области.

Напомним, в Костанайской области введён режим ЧП. По информации департамента полиции, в регионе восстановлен общественный порядок.