Продажу алкоголя разрешили в Костанайской области
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Продавать алкоголь можно будет только три часа в день - с 12:00 до 15:00. Об этом сообщает комендатура Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 14 января в регионе разрешена продажа алкоголя во всех торговых точках и развлекательных заведениях с 12.00 до 15.00. Соответствующее распоряжение подписал комендант Костанайской области»,- сообщили в комендатуре.
Напомним, в Костанайской области с 6 января был введен запрет на продажу алкогольной продукции. Соответствующее распоряжение было опубликовано за подписью коменданта Костанайской области Кайрата Дюсембекова.
В связи со стабилизацией ситуации в стране в костанайском регионе чуть ранее заработали в штатном режиме автоЦОН и девять спецсекторов в регионах области
На территории Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов.
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