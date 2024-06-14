Продажи новых авто в Казахстане упали в мае

По данным Казахстанского автомобильного союза (КАО), в мае 2024 года официальные дилеры реализовали 12 032 единиц легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 781 грузовиков и автобусов, что на 13,2% меньше чем в мае прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего же за первые пять месяцев 2024 года было продано 66 457 автомобилей, что на 0,1% больше, чем за тот же период прошлого года (66 389 единиц).

— Цифры продаж 2024 года сравнялись с результатами прошлого года, однако май продолжил прогнозируемое снижение. Рынок возвращается в прежнее русло, каким он и должен быть. В этом году мы прогнозируем продажи на уровне 160-165 тысяч новых автомобилей. В свою очередь официальные дилеры продолжают акции и выгодные предложения, чтобы люди брали больше новых автомобилей. Однако доля старых авто в парке продолжает увеличиваться по нелегальным каналам ввоза, — заявила президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева.

Первую строчку в топ-10 самых продаваемых автомобилей занимает Hyundai (2 424 единиц; - 44% к маю прошлого года). Kia продолжает занимать вторую позицию — 1 903 проданных автомобилей (-13,4%). Chevrolet на третьей строчке — 1 345 единиц (-59,2%). Jac впервые в этом году на четвертой позиции — 1 028 единиц (+396,6%). На пятом месте в мае Chery, которых продано 929 автомобилей (+39,7%). Далее по списку: Changan (679; +31,3%), Jetour (664), Haval (592; -5,4%), Toyota (571; +14,2%) и Geely (450; +74,4%).

По итогам пяти месяцев в зачете брендов лидирует Hyundai (14 760; -15%), на второй строчке Kia с результатом 8 541 проданный автомобиль (-13,4%), Chevrolet с 6 159 проданных автомобилей (-65,1%) на третьем месте. Дилеры Chery реализовали 5 428 автомобилей (+60,9%). Пятерку самых продаваемых марок замыкает Jac — 4 022 единиц (+165,8%).