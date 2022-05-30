30 Мая 2022 17:04

Продажи каких марок машин заканчиваются в автосалонах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальные дилерские центры Toyota в Казахстане практически завершили продажу автомобилей Camry и RAV 4. Когда восстановятся поставки этих моделей в Казахстан, пока неизвестно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сокращение данных моделей связано с приостановлением работы завода Toyota в Санкт-Петербурге, где они производятся и откуда отгружаются в Казахстан. Остановилось производство из-за задержки поставок комплектующих.

«Тойота Мотор Казахстан» заверяет, что ситуация с дефицитом автомобилей носит временный характер. Компания занимается поиском альтернативных решений, которые позволят как можно скорее возобновить поставки и удовлетворить высокий спрос поклонников кроссовера Toyota RAV 4 и седана Toyota Camry в стране», - сообщили в пресс-службе компании в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, автомобили Toyota вошли в тройку самых продаваемых в 2021 году. Дилеры японской марки продали более 13,8 тыс. автомобилей, из них модели Camry – 5599 единиц.

Ранее сообщалось, что в автосалонах столицы наблюдается дефицит новых машин.