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Продажи электрообогревателей увеличились в Германии
4 Августа 2022 14:53

Продажи электрообогревателей увеличились в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Предстоящий энергетический кризис уже встревожил жителей Германии, которые практически раскупили все электрические обогреватели в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kimdeyir.

Согласно сведениям агентства по анализу рынка GFK, за первые шесть месяцев 2022 года было закуплено 600 тыс. электронагревателей. Продажи выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владелец розничной сети Eisen Doring Фрэнк Доринг признал, что за последние два месяца продажи электрообогревателей значительно выросли и в настоящее время отмечается их дефицит. Возможно, будет поступление техники в сентябре, октябре или ноябре. Однако ни в одной фирме не могут точно сказать, произойдут ли поставки или нет.

Эксперт по нефти и чистому топливу Томас О'Доннелл отметил, что этой зимой стране понадобится 30% топлива. Предполагается, что в Германии уровень регулировки термостатов будет понижен с 22 до 17 градусов по Цельсию.


Фото: ru.euronews.com


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