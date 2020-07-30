Продажа скота для жертвоприношения разрешена в четырех местах в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Продажа скота для жертвоприношения разрешена только в четырех местах Уральска, но в этих местах не будут делать жертвоприношение, как было раньше. Волонтеры будут доставлять часть мяса нуждающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя акима города Уральска Бакытжана Нарымбетова, в этом году праздник Курбан айт, отмечаемый в стране с 31 июля по 2 августа, пройдет в онлайн-формате, учитывая ситуацию с Covid-19.

Согласно постановлению главного санитарного врача РК от 3 июля, а также постановления главного санитарного врача области от 4 июля запрещено проведение юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Также запрещена организация и проведение забоя, реализация скота с автомашин на территории Уральска, кроме четырех мест определенных акиматом города. Это ТОО «Стабилизационный фонд ЗКО» (Ел ырысы, С.Датов к., 41а), ТОО «Батыс Адал ет» (Вторая молодежная к., 1/6)6 СПК «Шамшырак» (с.Меловые горки) и в районе Специализированного ЦОНа для автовладельцев (п. Зачаганск) можно будет купить жертвенное животное. В этом году в этих местах не будут делать жертвоприношение, как было в предыдущих годах. Можно будет только купить. Если человек захочет отдать часть мяса нуждающимся, то он может позвонить волонтерам по номерам: +7 747 114 18 27; +7 775 570 73 20.

В период с 31 июля по 2 августа будет приостановлена работа убойных цехов, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенных главным имамом города Уральска. Также, согласно постановлению, ветеринарная инспекция до 2 августа 2020 года будет усиленно вести государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории города, обеспечивать контроль за выполнением пунктов постановления руководителями субъектов предпринимательства, занимающиеся забоем скота.

Напомним, что в регионе локдаун продолжится до 2 августа – 1 и 2 августа в областном центре не будет работать общественный транспорт и закрыты все рынки, кроме специальных мест для реализации скота.