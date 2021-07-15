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    22:00, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Продажа билетов на I Игры стран СНГ в Казани начнется 15 августа

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    КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - 15 августа стартует продажа билетов на I Игры стран СНГ, которые пройдут в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. Билеты будут продаваться на объекты, оборудованные трибунами. Также планируется организация интернет-трансляции соревнований. Об этом говорилось на совещании руководителей органов государственного управления в области физической культуры и спорта государств – участников Содружества по вопросам подготовки Игр, передает МИ «Казинформ» со ссылкой на ИА «Татар-информ».

    В ходе совещания было отмечено, что подготовка к соревнованиям ведется в штатном режиме без запозданий. При этом особое внимание было уделено ходу аккредитации делегаций стран-участниц.

    Планируется, что в Играх стран СНГ примут участие около 2 тыс. спортсменов в возрасте до 23 лет. Они разыграют 184 комплекта медалей в 16 видах спорта. Для проведения мероприятий будут задействованы 12 спортивных объектов. Логотипом I Игр стран СНГ стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.

    Церемония открытия Игр пройдет на Аллее флагов в Деревне Универсиады, где будет проживать основное количество участников. Мероприятие будет организовано в формате уличного театрализованного шоу, отражающего культурное многообразие, историю и традиции народов стран – участниц Игр, раскрывающего тему дружбы и единения народов. Главная мысль шоу: «В Содружестве наша сила!».

    Также будет организована культурная программа для делегаций, проживающих в Деревне Универсиады. Это лаундж-зона, включающая фотолокации, мастер-классы, зону отдыха и зону мультимедиа, где участники смогут отдохнуть и провести время днем. Вечерняя программа будет включать концерты и церемонии награждения.

    Кроме того, в период проведения Игр, с 8 по 10 сентября в Казани состоится Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Архитектура форума предполагает проведение деловой программы, выставки и организацию спортивного парка.


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