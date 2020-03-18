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Продающих медицинские маски интернет-мошенников ищут в ВКО

18 Марта 2020 11:03
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Продающих медицинские маски интернет-мошенников ищут в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — Жительница Усть-Каменогорска попала на удочку интернет-мошенников, которые продают медицинские маски, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В полиции сообщили, что на оперативный канал «102» обратилась 23-летняя жительница Усть-Каменогорска, о том, что она на популярном интернет-сайте увидела рекламу о продаже медицинских масок. Решив их приобрести, перечислила 14 тысяч тенге посредством онлайн-оплаты, после чего потенциальный продавец не выходит на связь и не доставил обещанные медицинские маски.

«В полицию потерпевшая обратилась через несколько дней, до конца надеясь на порядочность продавца. На сегодняшний день сотрудники полиции по данному факту начато досудебное расследование по статье 190ч.2 УК РК «Мошенничество». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В свою очередь Департамент полиции ВКО просит граждан быть бдительными, не совершать сомнительные сделки в интернете и в связи с введением чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией коронавируса уловки злоумышленников становятся изощреннее. Департамент полиции области призывает жителей области быть предельно внимательными.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК, Коронавирус,
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Автор:

Орал Ерланулы

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