Продавец в Семее присвоил 3,5 миллиона тенге, продав дорогие смартфоны

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее продавец магазина присвоил свыше трех миллионов тенге, продав дорогие смартфоны работодателя, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Polisia.kz.

На оперативный канал «102» Центрального ОП Управления полиции города Семей поступило сообщение от 44-летнего руководителя ТОО о том, что с 4 по 11 октября 26-летний продавец магазина, находясь на рабочем месте в одном из торговых домов, допустил растрату, присвоив себе сотовые телефоны класса люкс в количестве пяти штук. Причиненный ущерб составил около 3 500 000 тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции указанный подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания. Как выяснилось, сотовые телефоны он сдавал в ломбард, а деньги тратил на собственные нужды. Вещественные доказательства изъяты», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По факту начато досудебное расследование по статье 189 части 3 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.