Продавец в одиночку дала отпор грабителю в Степногорске

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Продавщица в одиночку дала отпор грабителю в Степногорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Степногорска поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что утром 10 августа неизвестный мужчина, применяя перцовый баллончик, пытался ограбить магазин. Однако продавщица оказала жесткий отпор злоумышленнику и тот скрылся.

Вскоре степногорскими полицейскими подозреваемый был установлен. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 191 ч. 3 п.3-ст.24 ч. 3 УК РК «Покушение на грабеж».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В полиции отметили, что преступление было раскрыто в ходе проведения ОПМ «Правопорядок».

ОПМ проводится с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах. На территории Акмолинской области оно проводится с 23 по 29 августа.







