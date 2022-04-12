Продавец дверей в столице обманула покупателей на 31 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продавец-менеджер строительного магазина «Elit Interior» под предлогом предоставления межкомнатных дверей завладевала деньгами граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

Наличные от клиентов 49-летняя женщина получала, минуя кассу, обещая доставить двери до адреса покупателей. Руководство магазина не подозревало о махинациях своего продавца. Присвоив денежные средства клиентов, астанчанка тратила их на свои личные нужды, основную часть которых спускала на ставках в «Лото клубе».

В результате пострадало около 26 граждан, которые отдавали мошеннице от 500 тысяч до 2 млн тенге. Общий ущерб составил около 31 млн тенге.

К примеру, 3 апреля в полицию обратился житель города, сообщив, что заплатил менеджеру 1 865 740 тенге, но товар так и не получил. В этот же день другой житель сообщил о присвоении продавцом его денег в сумме 1 100 000 тенге.

Сотрудниками криминальной полиции подозреваемая была задержана и дала признательные показания. По всем фактам мошенничества проводится досудебное расследование.