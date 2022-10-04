Продавцы некачественных товаров вернули потребителям более 7 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 504 обращения рассмотрел Комитет по защите прав потребителей. В общей сумме Комитет и его территориальные департаменты помогли вернуть за пять дней потребителям сумму в размере 7,2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Наибольшая сумма возвращенных денежных средств - 1,04 млн тенге - была возвращена потребителю, который приобрел автомобиль в автосалоне в Шымкенте, после чего обнаружил, что автомобиль является б/у. Клиент обратился в автосалон, где ему отказали в возврате денежных средств. Департамент по защите прав потребителей города назначил внеплановую проверку, в результате чего автосалон был привлечен к административной ответственности. Жалоба потребителя была удовлетворена.

834,4 тысячи тенге помог вернуть Департамент по защите прав потребителей Жамбылской области путем своевременного оказания правовой помощи в написании письменной претензии продавцу.

С аналогичной проблемой невозврата денег столкнулись еще несколько потребителей. Житель Туркестанской области обратился в областной Департамент по защите прав потребителей с жалобой на магазин автозапчастей, где ему продали товар неудовлетворительного качества, а затем отказали в возврате денежных средств. Сотрудники департамента оказали правовую помощь в написании письменной претензии продавцу. Сумма возврата денежных средств составила 681 тыс. тенге.

Департамент по защите прав потребителей Жамбылской области помог вернуть женщине сумму, израсходованную на необдуманно купленный телефон. Женщине вернули 400 тыс. тенге.

Другой случай невозврата денежных средств по запросу потребителя рассмотрели в Атырауской области. На этот раз потребителю была оказана ненадлежащая услуга в ИП «Демеу». Департамент по защите прав потребителей предоставил правую защиту потребителю, направив претензию в адрес продавца на сумму 118 тыс. тенге.

Также в Актюбинской области житель заказал мебель стоимостью 340 тыс. тенге, но мебель ему так и не привезли. Срок доставки истек, но потраченную сумму не вернули. Сотрудники Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области предоставили помощь в составлении претензии. В результате потребителю вернули денежные средства эквивалентно первоначально внесенной им сумме.

В результате оказания правовой помощи департаментов по защите прав потребителей Мангистауской, Кызылординской Актюбинской, Костанайской областей, а также ЗКО, ВКО и СКО за ремонтно-восстановительные работы и замену товара ненадлежащего (надлежащего) качества в целом потребителям возвращено 1 млн 33 тыс. тенге.

Нередко потребители страдают от предоставленных им некачественных услуг.

Так, в Департамент по защите прав потребителей г. Алматы поступило обращение от жителя, которому установили некачественный имплант. Уполномоченный орган провел юридическую консультацию с потребителем в составлении досудебной претензии, вследствие чего потребителю были возвращены денежные средства в размере 200 тыс. тенге.

Департамент этого же города помог вернуть другой жительнице сумму в 280 тыс. тенге за некачественные косметологические услуги.

Продолжают также поступать жалобы на интернет-магазины «Wildberries». Так, на прошлой неделе потребители обращались в департаменты по защите прав потребителей СКО, ВКО и Мангистауской областей, где им помогли вернуть в общем 590 тыс. тенге.

















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