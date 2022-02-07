Продавцы фиктивных паспортов вакцинации уволены в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области на основании судебных решений продавцы фиктивных паспортов вакцинации были уволены с занимаемых мест работы. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в прошлом году в Акмолинской области было возбуждено восемь уголовных дел по фактам выдачи фальшивых паспортов. По некоторым из них до сих пор проводятся расследования.

«По 2-3 случаям уже были приняты решения в отношении недобросовестных медицинских работников. На основании судебных решений с ними прекращены трудовые отношения, также они понесли материальную ответственность. В этом году случаев выдачи поддельных паспортов в регионе не обнаружено. Данная работа находится на постоянном мониторинге как правоохранительных органов, так и служб собственной безопасности и внутреннего аудита. Это связано еще и с тем, что во всех прививочных пунктах сейчас установлены видеокамеры, а также улучшена работа самого портала вакцинации», - поделился Н. Сыздыков.

Также спикер отметил, что тот, кто купил паспорта, но теперь все же хочет вакцинироваться, может это сделать.

«Любой гражданин имеет право получить вакцинацию, даже если он ошибся и совершил такой проступок. Тот, кто покупает паспорта, и тот, кто их продает - они два соучастника одного преступления. Тот, кто дает деньги, может заразить десятки тысяч других людей и стать участником распространения пандемии, а тот, кто продает паспорт, не имеет права носить белый халат и высокое звание медработника», - добавил Н. Сыздыков.

Всего на сегодня в регионе первым компонентом пяти вакцин в регионе привито 378 тысяч человек, или 72% от подлежащего населения, вторым компонентом – 321 тысяча человек,или 67% от плана. Первый компонент вакцины «Комирнати» (Pfizer) получили 7914 акмолинцев, или 12% от плана, среди них 5790 подростков, 177 беременных и 1945 кормящих. Ревакцинацию в области прошли 73814 человек, или 34,7% от плана.

Всего в область с февраля 2021 года поступило 1022585 доз пяти вакцин и 111150 доз вакцины Pfizer. 21 января на склад поступили 4000 доз вакцины «Спутник Лайт».

«В медицинских организациях созданы условия для соблюдения «холодовой цепи». Имеются 60 морозильных камер, порядка 400 термоконтейнеров и т.д. На подвоз вакцин задействовано два авторефрижератора, закуплен еще один. Для хранения вакцины «Комирнати» Pfizer-BioNTech из средств резерва Правительства РК закуплено два холодильника», - добавил Н. Сыздыков.