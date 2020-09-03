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Продавцы без масок торговали в Павлодарской области

3 Сентября 2020 23:00
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Продавцы без масок торговали в Павлодарской области

АККУЛЫ. КАЗИНФОРМ - Рейды по магазинам и кафе устроили в районе Аккулы Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

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«Сотрудники полиции района Аккулы совместно со специальной мониторинговой группой проверили объекты торговли и общественного питания на соблюдение масочного и санитарного режим», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, в этом районе продолжаются рейды по объектам торговли, общественного питания и оказания услуг.
«Во время рейдовых мероприятий в магазинах района выявлены факты несоблюдения масочного и санитарного режима. Продавцы магазинов села Шарбакты осуществляли продажу продуктов питания без средств индивидуальной защиты, а именно без перчаток», - отметили в департаменте.
Там отметили, что и продавцы придорожных кафе около того же населённого пункта работали без масок, не соблюдали правила их ношения.
«Материалы по данным фактам собраны и направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности», - добавили в ведомстве.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Антон Гагарин

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