Продавцы без масок торговали в Павлодарской области

АККУЛЫ. КАЗИНФОРМ - Рейды по магазинам и кафе устроили в районе Аккулы Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

«Сотрудники полиции района Аккулы совместно со специальной мониторинговой группой проверили объекты торговли и общественного питания на соблюдение масочного и санитарного режим», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, в этом районе продолжаются рейды по объектам торговли, общественного питания и оказания услуг.

«Во время рейдовых мероприятий в магазинах района выявлены факты несоблюдения масочного и санитарного режима. Продавцы магазинов села Шарбакты осуществляли продажу продуктов питания без средств индивидуальной защиты, а именно без перчаток», - отметили в департаменте.

Там отметили, что и продавцы придорожных кафе около того же населённого пункта работали без масок, не соблюдали правила их ношения.

«Материалы по данным фактам собраны и направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности», - добавили в ведомстве.