Продавцов контрафактной продукции оштрафовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Контрафактные масляные и воздушные фильтры продавали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В адрес фирмы-представителя корпорации «Liqui Moly Gmbh» на территории Казахстана стали поступать многочисленные жалобы от потребителей о том, что на рынках Алматы реализуется некачественная продукция компании.

Как сообщили в пресс-службе компании, в ходе анализа и мониторинга рынков города Алматы был выявлен факт неправомерного использования физическим лицами товарного знака путем реализации контрафактной продукции в виде масляных фильтров.

Как отметили в компании, корпорация не производит и никогда не производила масляные и воздушные фильтры.

Официальным представителем компании и уполномоченным органом по защите прав интеллектуальной собственности было подано обращение для принятия предусмотренных законом мер в отношении правонарушителей.

13 июля 2021 была проведена проверка в отношении недобросовестных реализаторов контрафактной продукции.

«В ходе проверочных мероприятий из незаконного оборота было изъято 1237 единиц контрафактного товара в виде воздушных, масляных и салонных фильтров, с незаконно нанесенным товарным знаком на общую сумму 952 950 тенге», - говорится в сообщении компании.

В отношении реализаторов контрафактной продукции были составлены административные протоколы по статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Решением специлизированного межрайонного административного суда города Алматы все правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье 158 КОАП РК с наложением штрафа 20 МРП и конфискацией контрафактного товара.