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Продававшую поддельные медицинские документы группу задержали в Жетысуской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2023, 21:24
Продававшую поддельные медицинские документы группу задержали в Жетысуской области Кадр из видео

ТАЛЫДКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Жетысуской области при координации прокуратуры задержали трех жителей Талдыкоргана, длительное время занимавшихся сбытом работникам медучреждении разных регионов поддельных сертификатов о повышении квалификации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Указанные медицинские сертификаты дают право осуществлять медицинскую деятельность и допуск к клинической практике (работа с пациентами по специальности) и присваивает квалификационную категорию.

В подделке и сбыте этих медицинских документов принимали участие один из программистов облздрава, бывший сотрудник правоохранительного органа и медсестра частного медцентра.

«При обыске на местах работы и жительства подозреваемых обнаружены около 300 заполненных на разные имена квалификационных свидетельств различных учебных медзаведений и медучреждений, а также другие предметы, доказывающие их преступную деятельность. Денежные вознаграждения за незаконную деятельность производились путем перечислений на карточки из разных регионов страны. Задержанные дали признательные показания, следственные действия продолжаются» - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Саркытбай Кусаинов.


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