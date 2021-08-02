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«Продававших» паспорта вакцинации мужчин задержали в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Двух мужчин, «продававших» паспорта вакцинации, задержала полиция Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили двух 27-летних жителей города Костанай, которые ради собственной наживы решили заняться продажей паспортов вакцинации от COVID-19.
По их словам, в июле они открыли специальный аккаунт в Telegram. Затем с целью поиска клиентов стали распространять во всех социальных группах рекламу о том, что могут сделать паспорт вакцинации. Предоплату «желающие» могли перечислять на карты банков второго уровня, одну из которых они оформили на постороннего человека.
Денежные средства, а именно более 300 тысяч тенге, мужчины потратили на личные нужды. Но, по их словам, документы так никто и не получил. После, клиентов просто блокировали.
В настоящее время оперативниками проводятся следственные действия по установлению лиц, которые хотели приобрести паспорт вакцинации незаконным путем.
По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 190 ч. 2 Уголовного кодекса.
Полицейские напоминают гражданам, что за противоправные действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
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