РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:43, 02 Август 2021 | GMT +6

    Продававшие паспорта вакцинации медсестры задержаны в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские задержали медсестёр, которые паспорта вакцинации продавали по 100 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудницы одной из городских поликлиник занимались подделкой паспортов вакцинации. За такую услугу медсестры, 1993 и 1989 г.р., брали по 50 тысяч тенге за каждый компонент вакцины. Горожане приходили в поликлинику и без прививки от COVID-19 получали паспорт вакцинации.

    «В ходе операции, проведённой ДП Атырауской области совместно с областной прокуратурой, выяснилось, что одна из медсестер ввела ложную информацию в систему, а другая медсестра призналась, что вылила вакцину. В отношении двух подозреваемых ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 206 УК РК. Также полицией выясняется, сколько ещё людей получили фальшивые паспорта вакцинации», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Напомним, 31 июля атырауские полицейские задержали медицинского работника, 1981 года рождения, которая брала по 10 тысяч тенге за каждый поддельный паспорт вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Закон и право Видео
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!