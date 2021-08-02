Продававшие паспорта вакцинации медсестры задержаны в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские задержали медсестёр, которые паспорта вакцинации продавали по 100 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудницы одной из городских поликлиник занимались подделкой паспортов вакцинации. За такую услугу медсестры, 1993 и 1989 г.р., брали по 50 тысяч тенге за каждый компонент вакцины. Горожане приходили в поликлинику и без прививки от COVID-19 получали паспорт вакцинации.

«В ходе операции, проведённой ДП Атырауской области совместно с областной прокуратурой, выяснилось, что одна из медсестер ввела ложную информацию в систему, а другая медсестра призналась, что вылила вакцину. В отношении двух подозреваемых ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 206 УК РК. Также полицией выясняется, сколько ещё людей получили фальшивые паспорта вакцинации», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Напомним, 31 июля атырауские полицейские задержали медицинского работника, 1981 года рождения, которая брала по 10 тысяч тенге за каждый поддельный паспорт вакцинации.