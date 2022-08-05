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Продававшего медикаментозные препараты мужчину задержали в Уральске
5 Августа 2022 11:31

Продававшего медикаментозные препараты мужчину задержали в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Свыше тысячи таблеток «Трамадола», а также другие препараты, вызывающие наркотическое опьянение, были изъяты сотрудниками полиции у жителя Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

61-летний торговец запрещенными к безрецептурному отпуску пилюлями был задержан в своей квартире по улице Жаксыгулова. В ходе проведения санкционированного обыска было обнаружено 1270 штук таблеток «Трамадола», 89 флаконов «Трапикамида» по 10 мл. и 68 флаконов по 5 мл., а также 86 флаконов «Медакса» по 10 мл.

По факту ведется досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта».

В области проходит республиканское ОПМ «Қарасора – 2022», в ходе которого при санкционированном обыске по месту проживания 45-летнего мужчины был обнаружен полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения, со специфическим запахом.

Согласно заключению эксперта изъятое вещество является «высушенной марихуаной». Вес составил 3,77 гр.

По факту ведется досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта».

Департамент полиции ЗКО обращается ко всем жителям области с просьбой сообщать о всех подозрительных адресах, где возможно производят реализацию наркотических веществ, а также медикаментозных препаратов.


Фото: polisia.kz



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