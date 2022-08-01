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Продавать госактивы ниже балансовой стоимости запретят в РК
1 Августа 2022 20:29

Продавать госактивы ниже балансовой стоимости запретят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, на котором обсудили предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

На сегодняшний день в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, около 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации.

Прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами.

На основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. В Комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда «Самрук-Казына».

Премьер-Министр одобрил предлагаемые поправки в Комплексный план приватизации.



Фото: primeminister.kz





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