Продавал несуществующую обувь и перчатки: в Костанае задержали кибермошенника

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 60 доверчивых граждан Казахстана обманул костанайский мошенник, продавая через интернет обувь и перчатки, которых даже и не было в наличии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с ноября по декабрь прошлого года мужчина занимался продажей несуществующей обуви фирмы «Basсoni», а именно создал интернет-страницу в социальной сети Instagram под названием «optom_obuvnoi_olzha_almaty» и «optom_basconi_almaty», где так же получал 100% предоплату за товар, после чего не выполняя условия устного договора, блокировал номера потерпевших», - пояснили в ведомстве.

Женщины, доверившись мужчине, на его банковскую карту перечисляли деньги, а обувь так и не получали.

К примеру, 30-летняя жительница города Рудный перечислила на карту подозреваемого 30 тысяч тенге, 34-летняя жительница города Степногорск перечислила за желаемую обувь 94 тысячи тенге. Другая женщина из города Семей и вовсе «отдала» мошеннику почти 150 тысяч тенге. И таких пострадавших выявлено 53 по всей республике.

Также мужчина размещал объявления по продаже резиновых перчаток на сайте объявлений, а после получения предоплаты прерывал связь с потерпевшими.

«Житель города Алматы заказал по объявлению резиновые перчатки в количестве 35 тысяч пар на сумму 1,5 млн тенге, которые перечислил на карту мошенника. После перевода денег мошенник перестал выходить на связь, и товар заявителю не был доставлен. Аналогичная ситуация произошла с жителем города Караганда, который по той же схеме заказал резиновые перчатки и перевел на счет мошенника 2,5 млн тенге. Таких потерпевших выявлено 7 по стране», - сообщили в департаменте полиции.

В общей сложности, 25-летний мошенник своими действиями нанёс ущерб на сумму 13,5 миллионов тенге. В настоящее время он задержан.

«В результате успешного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области доказана причастность мошенника к совершению 60 фактов, зарегистрированных в ЕРДР по ст.190 ч.3, п.4 УК РК. Подозреваемый арестован и водворен в изолятор временного содержания», - заключили в полиции.