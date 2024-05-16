Продаст ли Кулибаев Halyk Bank– мнение эксперта

Казахстанский финансист Расул Рысмамбетов в интервью корреспонденту агентства Kazinform поделился мнением о вероятности продажи Halyk Bank.

- Ранее Halyk Bank продал свои «дочки» в России, Кыргызстане и Таджикистане. Причем на днях акции банка упали на 7,5%. А в январе 2023 года в холдинге «АЛМЭКС», через который Тимур Кулибаев владеет Halyk Bank, ответили на вопрос о возможной продаже 18,52% акций – «опция по продаже миноритарного пакета всегда присутствует». Как вы думаете, какова вероятность продажи Кулибаевым акций банка? И кто может стать покупателем?

Фото: Facebook / Расул Рысмамбетов

- Я не думаю, что вообще будет продажа акций Halyk Bank Тимуром Кулибаевым. Ведь банк очень стабильный, самый крупный в Казахстане и один из крупнейших в СНГ. Поэтому я считаю, что Тимуру Кулибаеву не интересна продажа банка.

Да, Halyk Bank продал свои «дочки» в Кыргызстане и Таджикистане. Но это маленькие рынки. Да и к тому же покупателями стали «дружественные» структуры. Поэтому это никак не повлияет на динамику торговли и платежей между нашими странами.

Возможно, Halyk Bank сконцентрируется на рынке Узбекистана. Там казахстанским бизнесменам не хватает кредитных средств, а им нужно дальше развиваться. Поэтому Halyk Bank может пойти туда за своими клиентами. Такая стратегия видится довольно четкой.

Что касается российской «дочки» – «Москоммерцбанк», то нужно понимать, что это не «дочка» Halyk Bank в обычном понимании этого слова. Тот банк, в первую очередь, относился к «Казкоммерцбанку».

- То есть продажи Halyk Bank ожидать не стоит?

- Думаю, нет. Все-таки банк развивается, есть потенциал для дальнейшего роста. Тем более для кредитования бизнеса нужен такой крупный банк. Сейчас государство дает сигналы БВУ, что нужно финансировать бизнес. Поэтому для таких целей Halyk Bank должен быть стабильным.

К тому же в Казахстане сейчас нет кандидатов на покупку даже 10% акций Halyk Bank. Так как если ты покупаешь такой большой бизнес, то нужно какое-то время над ним работать, еще поднимать его. Не думаю, что есть много людей в Казахстане с необходимой квалификацией. Тем более у нас сейчас инвестиционный климат достаточно «интересный». Скажем так, люди переживают. Многие миллиардеры заработали много денег в предыдущие годы и, возможно, даже использовали административный ресурс. И сейчас они не станут инвестировать, так как опасаются потерять здесь уже имеющиеся активы, боятся какого-то крупного «передела». Поэтому они пока будут отказываться от долгосрочных инвестиций.

- Продолжая тему об активах Тимура Кулибаева, в декабре 2023 года он покинул пост председателя ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy. Он занимал этот пост с 2005 года. Как Вы можете прокомментировать это?

- Нужно понимать, что он там занимал больше мониторинговую должность. То есть он не принимал участие в ежедневной работе ассоциации. Теперь, видимо, решил дать дорогу другим людям. К тому же, Kazenergy в Казахстане часто ассоциировалась с его именем, а это все-таки объединение энергетических компаний.

Плюс все же его имя больше ассоциировалось с углеводородным сырьем и компаниями, а может, уже время продвигать зеленую энергетику и другие виды топлива, более дружелюбные к экологии.

Возможно, новый председатель обеспечит поступательное развитие ассоциации.

- В ноябре 2023 года в холдинге Joint Resources, контролирующем сырьевые активы Тимура Кулибаева, сменились три члена совета директоров. Исключены Раушан Сагдиева, Асель Токеева и Шолпан Айнабаева. Вместо них назначены Рахмет Хайруллаев, Аделя Муса и Оянжан Макетова. Как Вы считаете с чем это связано?

- Раушан Сагдиева была председателем совета директоров. Ее место занял Рахмет Хайруллаев. Тут нужно больше обратить внимание на второго. Он долгое время возглавлял компанию KazPetroDrilling, является опытным буровиком и нефтянником. У Joint Resources ведь есть и нефтегазовые активы, поэтому компании нужен был человек, работавший в отрасли и не медийный. То есть, это больше стратегическая перестановка, я думаю.