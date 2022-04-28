Прочная индустриальная, экономическая база имеется для создания Абайской области - аким ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее с рабочей поездкой побывал вице-премьер Правительства РК Роман Скляр. Вместе с ним прибыла представительная комиссия из различных министерств и ведомств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел внутренней политики города Семея.

Вице-премьер осмотрел ряд зданий на предмет размещения будущих учреждений и ведомств Абайской области. После чего в акимате Семея состоялось совещание по вопросам разделения Восточно-Казахстанской области, в ходе которого Роман Скляр сообщил, что проект Указа Президента Казахстана согласован в Правительстве и направлен в Администрацию Президента.

Аким региона Даниал Ахметов проинформировал о проводимой работе по разделению ВКО и подготовке инфраструктуры создаваемой Абайской области.

«Мы провели концептуальную работу. Имеется полный детализированный план разделения и размещения каждого управления и ведомства. К примеру, имеется 1169 коммунальных предприятий, все они делятся пополам. Четко определен бюджет каждого ведомства. Имеется план возможного размещения каждого государственного органа. Отдельную работу провели по локации силовых структур. Подготовлено 13 тыс. кв. м площади. Еще 37 тыс. кв. м подготовили бизнес-структуры», - сообщил Даниал Ахметов.

Аким области отдельно остановился на комплексном плане развития Семея, разработанном по поручению Главы государства. По его словам, всего до 2025 года предусмотрено выделение 265 млрд тенге. Из них за два прошедших года освоено 107,1 млрд тенге. 41% всех планируемых работ выполнен. Более того, в дополнение к комплексному плану развития Семея подготовлены проекты еще на 125 млрд тенге.

«Для создания новой Абайской области есть прочная индустриальная, экономическая база с соответствующей финансовой поддержкой. Актогайский горно-обогатительный комбинат станет крупнейшим подобным предприятием в мире. Ряд крупных промышленных объектов строится в Аягозском и Абайском районах. Крупнейшее ирригационное сооружение появится в Урджарском районе. В Семее построен крупнейший маслоэкстракционный завод с экспортно-ориентированной продукцией, и таких примеров много», - сказал Даниал Ахметов.

Вице-премьер отметил хорошую работу руководства области в подготовке к открытию Абайской области.

По словам Романа Скляра, проведен всесторонний анализ, проведена большая подготовительная работа. Он поручил членам специальной комиссии всесторонне изучить доводы местной исполнительной власти по различным организационным вопросам, сравнить выдвинутые предложения на примере других областей.

«Осталось согласовать отдельные детали, после которого в Правительство будет внесено итоговое согласованное предложение. Работу предстоит завершить в сжатые сроки и без замечаний со стороны общественности», - подытожил вице-премьер Правительства.

После совещания рабочая делегация из столицы ознакомилась с ходом строительства реабилитационного центра для инвалидов в микрорайоне Карагайлы и с планом его застройки.

Ранее сообщалось, что в Абайскую область войдут два города и восемь районов.