Прочитал – передай другому: буккроссинг стартует в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области будут приобщать к чтению при помощи проекта «Буккроссинг: Книга – ключ к верности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области, проект был организован для реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы совместно с областным управлением культуры, архивов и документации.

«Эта книжная выставка, которую размещают в городах и районах области для повышения уровня грамотности населения страны. Проект стартовал в этом году в областной универсальной научной библиотеке имени М. Жумабаева в рамках постоянно действующей акции «Буккроссинг: прочитал – передай другому!». Областная библиотека - одна из крупнейших библиотек региона, в которой постоянно функционирует буккроссинг-зона, где каждый читатель может выбрать понравившуюся книгу и подарить свою», - рассказали в ведомстве.

Работники областной библиотеки посещают отдаленные села, в которых нет учреждений культуры, организуют для них литературные площадки, где каждому гостю дарят книги. А летом библиотеками области будут организованы буккроссинг-зоны на улице.

«Буккроссинг – это глобальный проект обмена книгами. Цель акции состоит в том, чтобы чтение стало массовым и популярным явлением. Книгу, участвующую в акции, можно взять в библиотеке, порекомендовать ее другому, чтобы другой человек мог эту книгу найти и прочитать. Так книга «путешествует» по свету», - добавили в ведомстве.