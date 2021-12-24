Процессы урбанизации в Актюбинской области разъяснил Ондасын Уразалин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе передачи «Час акима» на областном телеканале аким области Ондасын Уразалин рассказал, почему жители актюбинских сел все чаще переезжают в города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению акима, процессы урбанизации проявляются во всем мире, и это естественно. 200-300 лет назад в США переехали жители Европы, которые занялись фермерством, а сейчас фермерами являются лишь 2 процента американцев.

«Процесс урбанизации - это мировой процесс. Если государство развивается, начинается миграция из села в город. Так 200-300 лет назад было в США, когда из Европы из-за нехватки земли переехали первые переселенцы. Фермеры были основателями США, но сейчас лишь 2 процента населения - это фермеры, остальные в городах живут. Такой же процесс в Китае и в в Европе. Мы никого не можем держать насильно на селе. На селе есть только животноводство и растениеводство, а те, кто не может трудиться, или нет работы, едут в город. Не все могут развивать животноводство, поэтому миграция в город - процесс естественный», - сказал аким.

Вместе с тем власти намерены развивать социальную инфраструктуру сел, строить социальные объекты, в том числе проводить высокоскоростной интернет.

«Мы будем проводить в села всю инфраструктуру- газ, воду, высокоскоростной интернет. К примеру, оросительные системы также работают через интернет. Поэтому вопросы цифровизации, интернета, дорог должны быть решены на селе. Мы ложим асфальт, строим тротуары, проводим освещение на селе. Обязательно наличие социальных объектов - школ, больниц, культурных центров, спортивных объектов. Создание необходимых условий - наша обязанность. Тот, кто хочет развивать сельское хозяйство, останется на селе, кто хочет ехать в город, уедет», - уверен О.Уразалин.