Процессы по регистрации недвижимости переведут в цифровой формат - «Правительство для граждан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин пояснил, как используют технологии блокчейн в части работы по регистрации недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ЦОНы приходят очень много людей. Одним из топ-услуг являются услуги по линии регистрации недвижимости. Более 1 млн 600 тысяч регистраций прошло только по итогам 9 месяцев этого года. Нужно понимать, что люди не один раз приходили в ЦОН, они приходят дважды: перед тем, как подать заявление, а после этого, нужно забрать заявление», - рассказал Суйениш Абдильдин в ходе пресс-конференции, прошедшей в Нур-Султане.

Он отметил, что создается цифровая инфраструктура по технологии блокчейн, которая позволяет доверять обмену данными.

«Первым мы сделали в части процессов оформления ипотечного залога. В сентябре «Отбасы банк» подключился к этому процессу и уже при оформлении ипотеки через «Отбасы банк», людям не нужно ходить в ЦОНы или нотариусы на платной основе. На текущий момент все банки в процессе интеграции.

«По поручению Багдата Мусина мы до конца года все процессы в части регистрации недвижимости переведем в цифровой формат. Когда клиент полностью погашает ипотеку, ему нужно ходить в банк, брать документ о том, что он полностью погасил ипотеку, дальше он должен идти в ЦОН или к нотариусу для снятия залога. Этот процесс мы тоже переведем в онлайн-режим. Также имеются регистраторы, которые регистрируют любую передачу права в систему после ручного анализа. Мы обменяем ручной анализ до конца года и система по прохождению чек-листа будет регистрировать автоматически», - пояснил первый заместитель председателя «Правительства для граждан».