Процессы демократизации должны происходить только при электоральной зрелости общества - Екатерина Смышляева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева прокомментировала интервью Президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

« Тема о выборности акимов является предметом обсуждения самых разных дискуссионных площадок. Надо признать, что тренд это относительно новый. Что явилось пусковым механизмом для активизации обсуждепия этой модели организации системы управления можно только предполагать. В теории это может быть связано с резкой политизациией населения и ростом электроральной сознательности и культуры. Может быть результатом агрессивной пропаганды «ускоренной демократизации». Возможно, что это результат усиления местного самоуправления, первых выборов сельских акимов и общественных советов. А возможно – все перечисленные факторы так или иначе сформировали новую парадигму общественного сознания, в которой мы двигаемся», - отметила Е. Смышляева.

По ее словам, неслучайно тема выборности акимов прозвучала в интервью Президента. И это был не только ответ журналисту, это было участие в общественной дискуссии. И позиция Главы государства осталась твёрдой. Выборность будет вводиться поэтапно, именно так как было обозначено 1,5 года назад. Первый этап с выборами акимов сельских округов уже пройден. Не без трудностей и не без выводов. Далее - выборы акимов районов. Этот шаг и будет следующим.

«Последовательность в формировании сильных институтов местного самоуправления позволяет делать это качественно и эффективно. Поскольку процессы демократизации могут и должны происходить только при определенной электоральной зрелости общества», - резюмировала депутат.