Процесс трансформации СВМДА в международную организацию обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МИД РК состоялся брифинг Первого заместителя Министра иностранных дел Шахрата Нурышева для руководителей дипломатических миссий государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей и организаций-партнеров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Основная часть брифинга была посвящена разъяснению концептуальных подходов казахстанского председательства к процессу трансформации СВМДА в международную организацию.

Ш. Нурышев подробно рассказал о целях подобной трансформации, оценке степени готовности СВМДА к ней, её предлагаемых этапах, а также видении институционального укрепления и развития Совещания. Было подчеркнуто, что большинство государств-членов СВМДА поддерживают инициативу о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию, выдвинутую Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в 2012 году и поддержанную Президентом РК К. Токаевым.

Ш. Нурышев отметил, что «преобразование СВМДА в международную организацию придаст успешно действующей диалоговой площадке международную субъектность и глобальную роль, тем самым укрепив рычаги влияния азиатских государств на общемировые процессы».

Наряду с этим, участники мероприятия были проинформированы об основных организационных аспектах предстоящей 6-й Встречи министров иностранных дел СВМДА, которая пройдёт 11-12 октября 2021 г. в Нур-Султане.

По итогам брифинга состоялся обмен мнениями, в ходе которого руководители дипломатических миссий выразили намерение продолжать прилагать усилия для дальнейшего развития процесса СВМДА.