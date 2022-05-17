Процесс совершенствования Конституции запускают в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня ведущие политические партии Узбекистана на совместном заседании договорились запустить процесс совершенствования Конституции страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Депутаты Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) отметили, что в реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, разработанной по принципу «От Стратегии действий – к Стратегии развития», совершенствование Главного закона – Конституции Республики Узбекистан имеет актуальное значение.

Члены фракции Демократической партии «Миллий тикланиш» выразили полную поддержку выдвинутому коллегами из УзЛиДеП предложению по совершенствованию Конституции.

Депутаты также отметили, что конкретные нормы, направленные на совершенствование Конституции Республики Узбекистан, должны формироваться на основе предложений и мнений всех граждан республики, в том числе представителей общественности и народа, обеспечивая при этом открытость и прозрачность.

По итогам совместного заседания решено внести в Кенгаши палат Олий Мажлиса вопрос о совершенствовании Конституции Республики Узбекистан.



