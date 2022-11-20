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Процесс соответствует международным стандартам – наблюдатель от Венгрии за выборами

20 Ноября 2022, 12:32
Процесс соответствует международным стандартам – наблюдатель от Венгрии за выборами
20 Ноября 2022, 12:32

Процесс соответствует международным стандартам – наблюдатель от Венгрии за выборами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный советник, старший научный сотрудник Института иностранных дел и торговли Венгрии, доктор Ласло Ваша поделился впечатлениями после посещения избирательных участков для голосования на внеочередных президентских выборах в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня сложилось положительное впечатление о ходе работы. Я бы, наверное, подумал, что нахожусь либо в Польше, либо в Венгрии, наблюдая за процессом, потому что сам процесс транспарентный и соответствует международным стандартам. Я также видел, что приходят люди, они в хорошем настроении, мотивированы и полны энтузиазма. Я уверен, что они голосуют, потому что хотят определить для себя свое яркое будущее. Я думаю, что сегодня будет принято мудрое решение», - сказал он во время пресс-конференции в Астане.

Он отметил что, опираясь на свой опыт, выборы проводятся в демократической манере и в соответствии с правовыми нормами, прописанными в Конституции.

Член Польской народной партии, председатель торгово-промышленной палаты «Польша-Азия» Януш Пехочинский добавил, что выборы – это праздник демократии. Самое важное, чтобы после выборов избранный кандидат не забыл о том, что обещал в предвыборной кампании и активно сотрудничал с народом.

Ранее наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств сообщили об отсутствии к данному часу нарушений в проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.


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