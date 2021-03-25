Процесс получения гражданства для этнических казахов предлагают упростить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Даурен Куат призвал упростить процесс получения гражданства для этнических казахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, г-н министр, выступавший с докладом (министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, прим. ред), должен был отметить, что земля должна сдаваться и нашим возвратившимся на историческую родину соотечественникам. Кандастар – это временный статус. В течение года мы предоставим гражданство этническим казахам, прибывшим из-за рубежа, своим братьям и сестрам, а через год получившие гражданство соотечественники получат все возможности, имеющиеся у гражданина Казахстана», - сказал Дарен Куат на заседании Комиссии по земельной реформе.

По его словам, этот момент очень важен.

«Я подчеркиваю этот момент, чтобы потом не говорили, что им не дают земли, выдавливают со своей исторической родины. В социальных сетях могут потом высказываться разные мнения, поэтому этот вопрос лучше раскрыть сейчас», - отметил спикер.

«Надо упростить и ускорить пути предоставления гражданства этническим казахам. Тогда они смогут полноценно использовать все возможности родной земли», - заключил он.