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Процесс полной демаркации казахстанско-российской границы займет 2-3 года – МИД РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Октября 2022, 12:07
Процесс полной демаркации казахстанско-российской границы займет 2-3 года – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал сроки полной демаркации части казахстанско-российской границы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граница Казахстана и России составляет более 7,5 тысяч километров. Из них 70% демаркировано, оставшиеся 30% находятся в горной зоне. Это займет еще около 2-3 лет. Конечно, процесс определения границ с двух сторон уже завершен. Мы точно знаем, где проходит граница. Остался только процесс демаркации», - сказал Мухтар Тлеуберди в кулуарах Сената.

Ранее М. Тлеуберди прокомментировал возможность эвакуации сотрудников казахстанского посольства в Киеве.

«Вопрос полной эвакуации посольства не стоит. Во-первых, в текущей ситуации в Украине мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос их передислокации», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в кулуарах Сената.

Кроме того, министр назвал примерное число казахстанцев, находящихся в данный момент на территории Украины.


МИД РК   Правительство РК   Россия   Мухтар Тлеуберди  
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