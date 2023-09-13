РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:19, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Процесс питания детей можно будет отслеживать в детсадах Астаны

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления образования города Астаны Нариман Еламанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о электронных системах и платформах в сфере образования в столице, передает МИА «Казинформ».

    По словам спикера, теперь родители смогут отслеживать зачисление детей в детсад и процесс их питания через «Электронный детский сад – контроль питания». Он уточнил, что договор введен с июля 2022 года в целях обеспечения бесконтактного и быстрого зачисления в дошкольные организации с информационным продуктом «INDIGO: Электронный детский сад».

    Также спикер сообщил, что на сегодня все организации образования столицы обеспечены цифровым видеонаблюдением.

    «Все камеры и тревожные кнопки подключены к Центру оперативного управления департамента полиции. Все установленные камеры соответствуют требованиям. Во всех объектах образования охрану обеспечивают фирмы, имеющие лицензию 1-й категории. Помимо этого, все объекты образования обеспечены турникетами», – добавил Нариман Еламанов.

    Также в управлении работают надвнедрением системы «Социальный кошелёк», которая объединит услуги получения питания, проезда на общественном транспорте, материальной помощи для детей из семей социально уязвимых слоев населения, и прохода через турникет входной группы школ.

    В целом процессы обучения в образовательных организациях систематизируют и регулируют через электронные системы MINDAL и Kundelik.kz.

    «Вместе с тем, процесс зачисления в дополнительные организации образования автоматизирован через электронную систему «MINDAL». Для полного контроля прозрачности посещаемости детей, впервые в апреле 2022 года был подключен функционал табелей посещаемости. Также для мониторинга успеваемости учащихся все организации среднего образования подключены к автоматизированному электронному журналу Kundelik.kz – цифровой аналог обычного школьного дневника и учительского журнала, но с дополнительными возможностями для учителя, ученика и его семьи», – объяснил заместитель руководителя.

    Для студентов технического и профессионального образования действует информационная система «Platonus college», которая предусматривает автоматизирование большинства бизнес-процессов в академической деятельности колледжей с момента зачисления до выдачи дипломов.

    В целях улучшения учебного процесса, организации среднего образования работают на информационно образовательных платформах, таких какOnline mektep.kz, Bilim Land, Daryn.online. Для педагогов функционируют открытые онлайн-площадки методического сопровождения online-metod.kz, elorda-mektep.kz.

    Также в рамках реализации поручения Главы государства была утверждена Дорожная карта «Организация мероприятий по цифровизации образовательного процесса на 2023-2025 годы».


    Теги:
    Общество Другие государственные органы Образование Дети Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Сегодня, 19:03
    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!