Процесс переписи населения обсудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на совещании под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова обсуждались вопросы переписи населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На совещании руководитель департамента по Атырауской области Национального статистического бюро Агентства РК по стратегическому планированию и реформам Галя Мухангалиева проинформировала о проделанной к настоящему времени работе.

«В целях разъяснения преимуществ онлайн-переписи населения 7-13 сентября специалистами департамента статистики проведены встречи с коллективами более чем 30 крупных предприятий, учреждений, оказана практическая помощь по онлайн-переписи. По данным на 18 сентября 2021 года 145 089 человек прошли перепись в онлайн-режиме, что составляет 21,9% населения области», - рассказала Г. Мухангалиева.

Также, по ее словам, на основной период Национальной переписи населения 898 человек в области привлекаются к временной работе: 111 инструкторов-наблюдателей и 787 интервьюеров.

Для расширения возможностей прохождения переписи населения в онлайн-режиме, в области на более чем 90 участках созданы уголки самостоятельного прохождения переписи, около 50 волонтеров привлекаются к информационно-разъяснительной работе. Глава региона Махамбет Досмухамбетов поручил провести на высоком уровне перепись населения в регионе.

«Необходимо усилить разъяснительную работу в социальных сетях и средствах массовой информации, организовать прохождение жителями переписи в онлайн-режиме через интернет. Помимо этого, нужно обеспечить скорейший набор и распределение инструкторов-наблюдателей, специалистов на основной период переписи», - отметил Махамбет Досмухамбетов.

Напоминаем, что основной период Национальной переписи населения начался 1 сентября и продолжится до 15 октября текущего года.