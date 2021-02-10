Процесс оплаты сверхурочной работы автоматизируют в Казахстане
«В целях автоматизации процесса и исключения необоснованных переработок Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Агентством осуществляется интеграция системы СКУД с информационной системой «Е-қызмет», что в перспективе позволит выявлять переработки и автоматически без вмешательства кадровых служб инициировать управленческое решение об оплате сверхурочной работы или предоставлении дополнительных часов отдыха», - сказала Анар Жаилганова.
Ранее она сообщила, что претенденты на государственную службу смогут подавать заявки через интернет.
«Агентством разработаны проекты инвестиционного предложения и технического задания на развитие и модернизацию информационной системы, которые находятся на согласовании в уполномоченных органах», - уточнила Анар Жаилганова.
Спикер пояснила, что получено доменное имя iqyzmet.gov.kz для портала «Прием на государственную службу», где кандидаты смогут подавать заявку в сети Интернет.