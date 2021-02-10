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    14:25, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Процесс оплаты сверхурочной работы автоматизируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят автоматизировать процесс оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях автоматизации процесса и исключения необоснованных переработок Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Агентством осуществляется интеграция системы СКУД с информационной системой «Е-қызмет», что в перспективе позволит выявлять переработки и автоматически без вмешательства кадровых служб инициировать управленческое решение об оплате сверхурочной работы или предоставлении дополнительных часов отдыха», - сказала Анар Жаилганова.

    Ранее она сообщила, что претенденты на государственную службу смогут подавать заявки через интернет.

    «Агентством разработаны проекты инвестиционного предложения и технического задания на развитие и модернизацию информационной системы, которые находятся на согласовании в уполномоченных органах», - уточнила Анар Жаилганова.

    Спикер пояснила, что получено доменное имя iqyzmet.gov.kz для портала «Прием на государственную службу», где кандидаты смогут подавать заявку в сети Интернет.


    Теги:
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