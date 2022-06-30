30 Июня 2022 12:31

Процесс идет - глава Минтруда о снижении пенсионного возраста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что государственные органы работают над обсуждением вопроса по снижению пенсионного возраста казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне после заседания Правительства заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что вопрос по снижению пенсионного возраста казахстанцев Правительством еще не рассматривался. Тогда он сообщил , что предметного обсуждения относительно данного вопроса не было. Журналисты поинтересовались у Тамары Дуйсеновой, почему Ерулан Жамаубаев сделал такое заявление.

Как объяснила министр труда, в рамках бюджетного процесса все предложения и расчеты выносятся на обсуждение рабочей группы. Состав рабочей группы состоит из руководителей Министерства финансов и Министерства национальной экономики.

«На первом этапе мы представили все свои расчеты. Вы понимаете, что мы 25% всего бюджета ежегодно забираем. Если в этом году 4 трлн тенге, то на следующий год будет более 4,5 трлн тенге. Поэтому, все наши расчеты рассматриваются, проверяются соответствующими департаментами, структурными подразделениями Министерства финансов и Министерства национальной экономики. На сегодня мы первый этап закончили», - сообщила Тамара Дуйсенова.

Она также уточнила, что второй этап будет рассматриваться на уровне министров финансов и национальной экономики. Затем это будут рассматривать на республиканской бюджетной комиссии.

По сведениям Тамары Дуйсеновой, первый этап завершен, а на данный момент идет второй этап обсуждения.

«Господин Жамаубаев является и министром финансов, и вице-премьером. Поэтому второй этап он будет проводить или вице-министр. Мы это рассмотрим по графику. Сейчас уже по графику госорганы пошли. Все госорганы проводят рабочую группу. Я не знаю, что ему доложили или не доложили. Сейчас же идет процесс. Я думаю, что после второго этапа вы можете к нему обратиться. Я же за него не могу ответить», - прокомментировала министр труда журналистам в кулуарах совместного заседания Мажилиса.

По словам главы Минтруда, второй этап обсуждения должен состояться до 20 июля.

«По графику сейчас идем. Три министерства прошли, но до 10 июля, наверное, точно мы пройдем. Социальный блок будет проходить чуть раньше, чем другие», - уточнила Т. Дуйсенова.