Процент коллективного иммунитета жителей Нур-Султана назвала санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала о ходе вакцинации населения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 10 июня привито 9,6 % всего населения города, или 113 704 (+2018) человека двумя компонентами. Первым компонентом 170 758 (+1125) человек, или 14,4 %. Всего во временных прививочных пунктах при ТРЦ, ТД привито первым компонентом 20 195 человек, или 11,8 % всего привитого населения, вторым компонентом – 9840 (8,7 %)», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, на сегодня у 19,2 % населения сформирован иммунитет (14,4 % за счет вакцинации, 4,8 % населения переболели COVID-19).

«Мы видим прямую связь между вакцинацией и снижением заболеваемости коронавирусной инфекции в городе. Это еще раз доказывает, что вакцинация является основным решением в снижении заболеваемости, которая приведет в последующем к послаблению ограничительных мероприятий», - подчеркнула санврач.

«Отмечу что, массовая вакцинация проводится для населения только в тех прививочных кабинетах, которые соответствуют санитарным требованиям», - заключила С. Бейсенова.



