Процедуру заключения договора для подключения к электроснабжению упростили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра энергетики РК от 6 февраля 2020 года № 43 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра энергетики Республики Казахстан» внесены некоторые изменения во взаимоотношения между потребителями, энергоснабжающими и энергопередающими организациями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее для заключения договора электроснабжения потребителю было необходимо предоставлять в энергоснабжающую организацию девять документов и требовалось физическое присутствие для его подписания. При этом потребитель часть документов получал у энергопередающей организации.

После изменений потребитель идет только в энергопередающую организацию и сдает ему 7 документов (из них только 5 документов предоставляется потребителем, остальное - энергопередающая организация).

Также изменен порядок получения уведомления о прекращении подачи электрической энергии в случае нарушения потребителями условии договора.

Здесь необходимо отметить, что вопрос уведомления потребителя с последующим его отключением за задолженность перед энергоснабжающей организаций не является нововведением.

Изменился только способ уведомления потребителя об отключении за нарушения условий договора электроснабжения.

Эти изменения были необходимы в связи с тем, что ранее для уведомления потребителя было необходимо подтверждение его получения, а также была ограниченность выбора способа доставки уведомления, то есть только с квитанцией.

Все это способствовало увеличению количество недобросовестных потребителей, отклоняющихся от уплаты за потребленную электроэнергию. Как следствие, дебиторская задолженность потребителей перед энергоснабжающими организациями растет с каждым месяцем.

Такая ситуация приводит к увеличению дебиторской задолженности энергоснабжающих организаций перед энергопроизводящими и энергопередающими организациями.

Теперь потребители получат возможность получать уведомления о прекращении (ограничении) поставки электрической энергии способами, которые они выберут сами (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

Условно, потребитель потребляет электрическую энергию с 1 по 31 января, энергоснабжающая организация выставляет счет за потребленную электрическую энергию до 15 февраля и у потребителя есть время его оплатить до 25 февраля. В случае, если потребитель не оплатил за электроэнергию 25 февраля, то энергоснабжающая организация направляет уведомления о необходимости оплаты за потребленную электроэнергию и о том, что в случае неуплаты отключат через 30 календарных дней со дня получения уведомления.

При этом необходимо отметить, что действие этих правил не распространяется на договорные отношения, возникшие до его введения в действие, то есть, пока потребитель не перезаключит договор, данные изменения его не коснутся.

Договоры электроснабжения перезаключаются после истечения срока действующего договора.

Важно понимать, что потребителей, еще не подавших заявления о перезаключении договора, будут уведомлять способом, действовавшим на момент заключения договора электроснабжения с ЭСО.

Также важным моментом для потребителей, использующих электрическую энергию для бытовых нужд, является то, что сохранились сроки уведомления об отключении.